Боровск, Калужская область, 22 июня, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области продолжается расследование уголовного дела по факту смерти трёх лиц в результате пожара в Боровске. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков.

Kaluga.sledcom.ru В Боровске заключен под стражу подозреваемый в гибели трёх человек

По версии следствия, 17 июня 2019 года около 22 часов двое мужчин находились в квартире на втором этаже двухэтажного дома на площади Ленина города Боровска в состоянии алкогольного опьянения. Действуя легкомысленно, они разлили спиртосодержащую жидкость, из-за чего в квартире произошло возгорание, которое перекинулось на общий коридор. В результате пожара погибли три человека: 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру, сгораемые конструкции дома уничтожены полностью. Предполагаемые виновники пожара покинули дом.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании одному из них меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе. Второй фигурант при падении со второго этажа горящего дома получил переломы пяточных костей и проходит лечение в стационаре. Ему также избрана мера пресечения, но с учетом состояния здоровья и невозможности передвигаться она не связана с лишением свободы — мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На допросе подозреваемые дали признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

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