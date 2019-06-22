Екатеринбург, 22 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Цех лакокрасочных изделий загорелся в Екатеринбурге. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

66.mchs.gov.ru Пожарный

Сообщение о пожаре поступило в 14:23 мск. Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Благодаря тому, что в цеху располагалось большое количество горючих веществ, огонь распространился довольно быстро. Увеличению площади пожара поспособствовали хлопки двух газовых баллонов, располагавшихся на территории цеха.

Сотрудники предприятия успели эвакуироваться из здания до прибытия пожарных. На данный момент пострадавших и погибших в результате пожара нет. В тушении пожара задействованы более 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

На месте пожара развёрнут оперативный штаб. По данным ГУ МЧС по региону, угрозы жилым зданиям нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на фабрике в Стамбуле. В результате пожара погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали.