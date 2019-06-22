Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Стали известны имена актёров, которые в ближайшее время могут присоединиться к проекту сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга. Об этом 21 июня сообщил портал Collider.

Джеймс Марсден

Роль Стью Редмана может достаться Джеймсу Марсдену, которого зрители хорошо знают по роли робота Тедди Флада в сериале «Мир Дикого Запада». Надин Кросс может сыграть Эмбер Хёрд, а Вупи Голдберг может исполнить роль матушки Абагейл. Роль Глена Бейтмана может достаться Грегу Кинниру, а роль Фрэнни Голдсмит — молодой актрисе Одессе Янг.

Читайте также: В Amazon Prime пообещали закрыть сериал «Очень странные дела»

Напомним, Стивен Кинг выпустил постапокалиптический роман «Противостояние» в 1978 году. Его сюжет рассказывает о том, как выжившие после страшной эпидемии, уничтожившей почти всё население планеты, пытаются строить новый мир.