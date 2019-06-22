Курган, 22 июня, 2019, 19:42 — ИА Регнум. В Кургане в День памяти и скорби у Мемориала Славы воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялась акция «Свеча памяти». Сотни курганцев бережно сжимали в руках свечи, зажженные в память о 117 тысячах земляках, которые отдали жизни за Родину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Участник Великой Отечественной войны Иван Комарский

Дети, внуки и правнуки героев-освободителей зажгли памятные огоньки в знак уважения к тем, кто сражался и погиб за Родину, кто сложил свои головы от фашистких пуль, кто приближал Победу в тылу.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, городских и областных органов власти, ветераны, молодежь, семьи с детьми.

Как отметил глава города Кургана Андрей Потапов, «Свеча памяти» проходит в самом святом для каждого жителя города месте, где увековечены имена тех, кто не дожил до Великой Победы, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы жили в мирной стране.

Перед участниками акции выступили вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, участник Великой Отечественной войны Иван Комарский, заместитель военного комиссара Курганской области Александр Шейко и директор Дома молодёжи Марина Самойлова.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания, а хоры ветеранов и горожан проекта «Поющий город» исполнили песни «Священная война» и «Хотят ли русские войны».

За годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано 220 тысяч жителей Курганской области. 8,5 За Победу над врагом отдали жизни 8,5 тысяч курганцев. За проявленные мужество и героизм боевыми орденами и медалями награждены 75 тысяч жителей региона. Звания Герой Советского Союза были удостоены 105 зауральцев. Полными кавалерами ордена Славы стали 29 жителей Курганской области.

Напомним, «Волонтеры Победы» зажгли свечи памяти в городах России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в память о павших предках. По традиции акция стартует на Дальнем Востоке и завершается в Калининградской области. В 2018 году участниками акции по всей стране стали свыше 8,5 тысяч человек.