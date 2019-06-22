Москва, 22 июня, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В День памяти и скорби 22 июня в Москве прошла военно-патриотическая акция «Горсть памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие состоялось при поддержке Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Передача земли с могилы советского солдата

Участники акции совершили ритуал забора земли с военных захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, и почтили память героев возложением цветов к братским могилам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Горсть Памяти» на Алексеевском кладбище города Москвы

Позже кисеты с землей в гильзах артиллерийских снарядов будут переданы в мемориальный музей «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» города Кубинка. Туда же поступят капсулы с водой с мест гибели кораблей.

«Этот прах, земля, которую сегодня мы собрали с могил наших защитников, попадёт в храм Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал участник акции, член ветеранской организации из Москвы Александр Дёгтев в ходе торжественного ритуала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Горсть Памяти» на Алексеевском кладбище города Москвы

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы. В музее будут и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

Также запланировано создание мультимедийной галереи «Дорога памяти» с единым информационным массивом с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. В нём объединятся десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.