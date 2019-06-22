Санкт-Петербург, 22 июня, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Председатель ИКМО «Сосновское» Михаил Жаров поразил членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии своей наглостью и неуважением к закону настолько, что они решили все же привлечь его к административной ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, Жаров возглавляет ИКМО, которое скрывало выборы от избирателей с 10 июня и до сих пор не прислало в Горизбирком никаких требуемых документов. О таком поведении наслышаны даже в Центральной избирательной комиссии.

На заседании 22 июня Санкт-Петербургский избирком признал незаконной бездеятельность «Сосновского», обязал ИКМО регистрировать кандидатов в муниципальные депутаты с 9:00 до 18:00, включая выходные дни, и до 23 июня прислать всю нужную документацию. С предложением о более жестких мерах выступила член Горизбиркома Ольга Покровская.

«Все мы видели, как вел себя товарищ Жаров — абсолютно нам не товарищ. Это наглое поведение, которое демонстрировало высокую степень неуважения ни к членам рабочей группы, ни к закону как таковому», — сказала Покровская. Она предложила тем членам ГИК, кто уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, подумать о привлечении Жарова к ответственности по статье 5.3 КоАП РФ (неисполнение решения избиркома).

«Я полагаю, что товарищ просто заслужил, полагаю, что его последние действия это подтверждают», — добавила Покровская, имея в виду, что «Сосновское» до сих пор не предоставило в ГИК нужных документов.

Более того, «Сосновское» даже незаконно успело пересмотреть схему нарезки избирательных округов. Горизбирком обязал ее руководствоваться старым вариантом от 2013 года. Ольга Покровская обеспокоилась, что это может быть использовано против кандидатов.

«Учитывая, что я видела в лице товарища Жарова, не исключено, что наше решение будет использовано во вред. Если кто-то (из кандидатов) уже подал документы по «новой» схеме, то этим гражданам, если их «Сосновское» считает своими политическими противниками, будет просто отказано в регистрации», — сказала она.

Впрочем, члены ГИК Олег Зацепа и Дмитрий Краснянский убедили ее, что Горизбирком подобные отказы в регистрации потом просто отменит.

«Надо готовиться. Думаю, что эти люди найдут способ, как увеличить количество жалоб», — заключила Покровская о комиссии МО «Сосновское».