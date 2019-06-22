Калуга, 22 июня, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Автопробег Росгвардии «Вахта Памяти» по местам боевого пути и воинской славы Минского орденов Кутузова и Александра Невского полка охраны и обеспечения Центрального округа Росгвардии прошёл в Калужской области. Как сообщил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM инициатор автопробега «Вахта Памяти» подполковник в отставке Анатолий Сапронов, маршрут пробега прошёл от Москвы через деревню Сычево, деревню Барсуки до Павловского плацдарма Калужской области.

Фото Ильи Плигина. Участники мероприятия посетили братские могилы, почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания

Участники мероприятия посетили братские могилы, почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к воинским мемориалам.

«Нас поддержала и администрации Калужской области, и командование Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, чтобы совершить автопробег в эти места, чтобы почтить память наших однополчан в канун дня начала Великой Отечественной войны», — сказал Анатолий Сапронов.

«Выбор мест не случаен — в этих селениях произошли значительные и переломные события Великой Отечественной войны, в которых принимали участие военнослужащие нашего полка. Именно здесь остались навечно три наших однополчанина: Щербина Иван Петрович, Зиньковский Василий Иванович и Ломако Василий Иванович. Наш долг, не забывать какой ценной досталась победа», — подчеркнул заместитель руководителя полка охраны и обеспечения Центрального округа Росгвардии подполковник Сергей Ридинский.

Автопробег Росгвардии «Вахта памяти» продолжил свой путь в Воронежскую и Волгоградскую области.