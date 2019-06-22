Вашингтон, 22 июня, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Поставки графических процессоров в первом квартале 2019 года снизились на 43,6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Jon Peddie Research Inc.

Видеокарты

Согласно данным Jon Peddie Research, в первом квартале 2019 года было поставлено видеокарт на общую сумму $2,8 млрд. В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.

Рынок графических процессоров для персональных компьютеров поделен двумя поставщиками — Nvidia и AMD. В первом квартале 2019 года доля AMD выросла в годовом исчислении с 18,8% до 22,7%, доля Nvidia — соответственно снизилась с 81,2% до 77,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ажиотажный спрос на видеокарты, связанный с майнингом криптовалюты, начал наблюдаться с середины 2017 года. Это привело к тому, что в январе 2018 года в компании Nvidia приняли решение не продавать в одни руки больше двух видеокарт.