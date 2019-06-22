Бостон, США, 22 июня, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Центровой баскетбольной команды НБА «Бостон Селтикс» Эл Холфорд намерен подписать во время летнего межсезонья четырехлетний контракт на общую сумму 112 млн долларов, сообщает 22 июняжурналист New York Times Марк Стейн в своем Twitter.

Keith Allison Эл Холфорд

При этом, по данным источника, претендующий на баскетболиста клуб «Даллас Маверикс» вряд ли пойдет на заключение с Холфордом такого контракта. Также претендентами на 33-летнего игрока являются клубы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, 30 июня Эл Холфорд перейдет в статус свободного агента. Ранее игрок отказался от опции игрока на продление контракта со своим текущим клубом на сумму 30,1 млн долларов за сезон.

Напомним, в минувшем сезоне баскетболист играл в среднем 34,4 минуты за матч и набирал в играх по 13,9 очка, делал по 9,0 подбора и отдавал по 4,4 передачи.