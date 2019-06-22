Москва, 22 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Голкиперу московского футбольного клуба «Спартак» Александру Селихову успешно удалили из левой руки пластину, установленную в ходе операции в апреле, сообщает 22 июня пресс-служба красно-белых.

Антон Зайцев Александр Селихов

«Операция была плановой», — приводит официальный сайт «Спартака» руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова.

Также Варапетов рассказал, что фиксирующая пластина обеспечила правильное сращивание перелома, что позволило вратарю без ограничений участвовать в тренировках уже в мае.

Кроме этого, по мнению руководителя медицинского департамента «Спартака», Селихов к началу сбора в Австрии будет тренироваться более интенсивно и подойдет к сезону в наиболее оптимальной форме.

Напомним, Александр Селихов получил перелом фаланги пальца левой кисти 6 апреля текущего года в матче с московской командой ЦСКА.