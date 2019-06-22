Сиэтл, США, 22 июня, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Разработка обновления 19H2 для Windows 10 отстаёт от графика, Microsoft всё ещё не готова начать его тестирование. Об этом 22 июня сообщил портал MSPoweruser.

Microsoft

Издание напоминает, что компания планирована начать тестирование обновления ОС ещё «весной» 2019 года. Брендон ЛеБланк, руководящий программой Windows 10 Inside Program на соответствующий вопрос её участника ответил, что в этом случае момент начала тестирования «не обязательно совпадает с моментом, когда весна заканчивается и начинается лето».

Он добавил, что тестирование начнётся того, когда команда проекта будет готова к этому. На вопрос о том, что в Microsoft понимают под «весной», ЛеБланк написал, что в компании лето начинается тогда, когда в Сиэтле перестают идти дожди.

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Напомним, если Microsoft успеет в срок, то обновление 19H2 должно стать вторым крупным обновлением ОС Windows 10 в 2019 году. Стоит отметить, что по объёму изменений оно будет меньше, чем предшествующее обновление 19H1.