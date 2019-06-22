Челябинск, 22 июня, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В Челябинске в День памяти и скорби, 22 июня, заканчивается благотворительная акция «Красная гвоздика». Благотворительную акцию проводит благотворительный фонд «Память поколений».

Акция Свеча памяти

Всероссийская акция проводится с 1 мая в 85 регионах и направлена на сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны и других военных конфликтах, в которых участвовала Россия. Героям помогают материально, помогая улучшить им качество жизни.

Для помощи горожане приобретают значки «Красная гвоздика». Собранные суммы идут либо напрямую участникам боевых конфликтов, либо госпиталям ветеранов войн. Характерно, что все средства челябинцев останутся именно в Челябинской области, на нужды ветеранов и лечебных учреждений региона. Деньги идут, в частности, на оказание медицинской помощи.

Значки можно было приобрести как на улицах города, так и в партнёрских торговых сетях.

В завершение акции в Челябинске пройдёт кинопоказ в парке имени Гагарина. Кино можно будет посмотреть вечером 22 июня в 21:00 по местному времени прямо под открытым небом.