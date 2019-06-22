Тирасполь, 22 июня, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Уже на протяжении нескольких лет в Приднестровье проходит республиканская акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня утром в 4:00 на Мемориале Славы в Тирасполе зажглись сотни свечей, сообщают «Новости Приднестровья». Вместе с жителями Тирасполя цветы к могилам павших героев возложили президент ПМР Вадим Красносельский с супругой. В акции также приняли участие представители исполнительной и законодательной власти.

President.gospmr.org Вадим Красносельский с супругой

«Память возвращает нас в то время, в те трагические дни начала Великой Отечественной войны, которые были сопряжены с вероломным нападением, с массовой гибелью людей, с всеобщей трагедией советского народа. Страшная война, тяжелейшее испытание. Четыре года. Огромные потери. Гибли дети, женщины, старики. Мы должны чтить память, проводить шествие «Бессмертного полка» и такие мероприятия, как сегодня. Я благодарен всем, кто сегодня ночью пришел на Мемориал Славы, зажег свечу, возложил цветы к могилам героев», — сказал президент ПМР.