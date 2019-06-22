Москва, 22 июня, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Трое детей пострадали, выпав с аттракциона в парке «Сокольники» в Москве. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города.

Скорая помощь

По предварительной информации, дети, возрастом от 11 до 13 лет, выпали вниз головой из кабинки аттракциона «Колобок». Аттракцион перед этим был остановлен в связи с поломкой одной из кабинок.

Все пострадавшие были госпитализированы. Двое детей были определены в травмпункт, один ребёнок находится в детской больнице. Состояние всех детей оценивается медиками как средней степени тяжести, угрозы для жизни пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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