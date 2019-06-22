Калужские «Волонтеры Победы» присоединились к акции «Свеча памяти»
Калуга, 22 июня, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В канун годовщины начала Великой Отечественной войны в память о павших героях «Волонтеры Победы» традиционно выступили организаторами всероссийской акции «Свеча памяти». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Калуге акция «Свеча памяти» состоялась вечером 21 июня. На площади Победы «Волонтёры Победы» и более 200 участников — калужан и гостей города из зажжённых свечей выложили слово «Помним».
По её словам, акция уже состоялась в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Тарусском и Сухничском районах Калужской области. В остальных районах области «Свечи памяти» зажгут 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная вона.
Также активисты движения «Волонтеры Победы» отправились в Музей Победы в Москву, где в ночь на 22 июня зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны.
Всероссийская акции «Свеча памяти» стартовала на Дальнем Востоке. Одними из первых «Свечи памяти» зажгли чукотские и хабаровские «Волонтеры Победы». Затем акция прошла в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и в Центральной России. В 2018 году волонтерами акции «Свеча памяти» по всей стране стали свыше 8,5 тысячи человек. В 2019 году более 1000 малых городов и сел и 10 тыс. волонтёров присоединились к проведению «Свечи памяти» в России.