Архангельск, 22 июня, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Сегодня ровно в четыре часа утра на площади Мира у Вечного огня в Архангельске вспомнили павших за Победу в Великой Отечественной войне.

ГАУ Архангельской области «Патриот» Архангелогородцы развернули макет Знамени Победы на площади у Вечного огня

Как сообщили ИА REGNUM в центре «Париот», на митинг, посвященный Дню памяти и скорби, собрались ветераны, первые лица области и города, депутаты, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов, поисковики, молодежь. В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» участники мероприятия зажгли свечи, а участники боевых действий и молодежь держали развернутый масштабный макет Знамени Победы как символ сохранения исторической памяти.

У монумента Победы в почетный караул заступили юнармейцы военно-патриотического клуба «Белый медведь».

Впервые на архангельской земле участие в памятном мероприятии принял Герой России Вячеслав Бочаров. Выступая, он подчеркнул, что подрастающее поколение должно знать и помнить, как их дедам и прадедам досталась Победа.

«Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. И молодежь должна помнить об этом, она должна знать и чтить память о своих героях, которые, безусловно, будут примером на всю жизнь», — сказал Вячеслав Бочаров.

Память всех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания, юнармейцы военно-патриотических клубов «Орден» и «Патриоты России» возложили к монументу Победы гирлянду, зажгли свечи и возложили цветы.

Добавим, что к всероссийской акции присоединились все муниципальные образования области. Координатором акции выступил региональный центр «Патриот».