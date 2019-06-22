Шри-Джаяварденепура-Котте, 22 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения (ЧП) продлил в Шри-Ланке президент страны Майтрипала Сирисена. Об этом 22 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Шри-Ланка

Отмечается, что режим ЧП был продлён из соображений безопасности с учётом ситуации в стране. Президентом страны было подписано специальное уведомление, где сказано, что режим ЧП действует ради общественной безопасности, охраны общественного порядка, обеспечения поставок и услуг, необходимых для жизни граждан.

Это уже третье продление режима ЧП президентом Шри-Ланки после произошедших в стране 21 и 22 апреля терактов.

Напомним, что режим ЧП был объявлен президентом Шри-Ланки 22 апреля, на следующий день после серии терактов в стране, жертвами которых стали более 250 человек.

22 мая режим ЧП был продлён ещё на месяц, в связи с мероприятиями по розыску подозреваемых в причастности к организации взрывов в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начавшемся на Шри-Ланке расследовании в отношении девяти полицейских, подозреваемых в преступной халатности, не позволившей им предотвратить теракты или свести их к минимуму. Расследование было инициировано прокуратурой страны.