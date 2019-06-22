Иркутск, 22 июня, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В Иркутской области накануне вечером, 21 июня, прошла Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Активное участие в ней приняло региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Как сообщил ИА REGNUM координатор акции Иван Комельков, мероприятия организовали в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске, Усть-Илимском, Нукутском, Усольском районе. Непосредственно в Иркутске волонтёры стали соорганизаторами митинга у Вечного огня вчера вечером.

Екатерина Богданова Акция «Свеча памяти» в Приангарье

«Мы акцию «Свеча памяти» в городе Усолье-Сибирское провели вечером 21 июня, призвали наших жителей помнить великий подвиг нашего народа, зажгли свечи и выложили из них слово «Память». Очень отрадно, что горожане откликнулись на призыв и пришли на митинг, несмотря на поздний час. Некоторые, кто не смог побывать на этом мероприятии, зажигали свечи памяти прямо у себя в окнах» — рассказывает волонтёр Алена Харина.

Екатерина Богданова «Волонтёры Победы» зажигают свечи в Иркутске

В День памяти и скорби к мемориалам и памятникам участникам Великой Отечественной войны жители Приангарья возлагают цветы. Помимо этого «Волонтёры Победы» на улицах городов проводят ещё одну всероссийскую акцию — «Красная гвоздика», которая носит благотворительный характер и предназначается для сбора средств, которые будут направлены на поддержку ветеранов.

Добровольцы навещают на своих территориях участников войны, оказывают им необходимую помощь, убираются на могилах тех, кого уже нельзя поблагодарить лично за мирное сегодня.

Екатерина Богданова Акция, посвящённая Дню памяти и скорби. Иркутск

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция «Свеча памяти» зажигает огни по всей России в честь 27 миллионов солдат, не вернувшихся живыми с полей Великой Отечественной войны. В Иркутской области зажечь лампадки пригласили всех желающих. Акцию поддержали также представители власти, сотрудники правоохранительных органов, ветеранские организации.