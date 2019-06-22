Екатеринбург, 22 июня, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга поддержали всероссийскую благотворительную акцию «Красная гвоздика». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в фонде «Память поколений».

Гвоздика.рф Акция «Красная гвоздика»

Благодаря акции герои Великой Отечественной войны и участники других войн и боевых конфликтов могут улучшить качество жизни, а простые жители не только сохраняют память о героях, но и помогают им материально. Помощь передаётся и лечебным учреждениям для ветеранов войн.

Внести свой вклад в помощь мог любой человек — для этого было достаточно купить официальный значок акции в любом из 85 регионов страны, в том числе в Свердловской области. Значки раздавали как на улицах и в парках города, так и в крупных торговых сетях.

Акция проходила с 1 мая по 22 июня — её завершающие аккорды пришлись на День памяти и скорби. Помощь собирали представители движения «Волонтёры победы», а также «серебряные» волонтёры. Молодые активисты не только распространяли значки — позже они примут самое активное участие в прямой помощи ветеранам.

По словам представителя фонда «Память поколений», в прошлом году по всей России было собрано около 22 млн рублей. В этом году организаторы надеются собрать ещё больше. Особо активно люди жертвуют свои средства в регионах, подчеркнула благотворитель.

Помимо сбора помощи, жители могли вспомнить о событиях прошлого и других способом. В Екатеринбурге в Парке Маяковского организован летний кинотеатр, где демонстрируют комедии и военные фильмы времен СССР. Последний сеанс состоится сегодня, 22 июня.

Итоги акции будут подведены в течение июля 2019 года.