Донецк, 22 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками 16 раз за минувшие сутки. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

При обстреле территории ДНР украинские военнослужащие, нарушая все достигнутые ранее договорённости по режиму прекращения огня, применяли следующее вооружение: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БТР/БМП, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Под обстрел со стороны украинских войск попали населённые пункты Минеральное, Докучаевск, Григоровка, Ленинское, Коминтерново, Саханка, а также район Донецкого аэропорта (Веселое, Спартак).

В результате обстрела из гранатомёта был ранен мужчина 1956 года рождения, проживающий в населённом пункте Весёлое. Пострадавший с осколочными ранениями живота был доставлен в городскую больницу № 21 города Донецка.

Кроме того, в результате обстрела со стороны украинских боевиков загорелись три жилых дома в посёлке Коминтерново и семь жилых строений в населённом пункте Ленинское.

Также украинскими войсками была предпринята попытка сорвать проведение ремонтно-восстановительных работ линии электропередачи в посёлке Спартак.

Общее количество использованных войсками Украины при обстрелах территории ДНР боеприпасов составило 341 единицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи нарушениях режима перемирия украинскими войсками. В результате обстрелов сгорел жилой дом в посёлке Коминтерново. Никто из мирных жителей ДНР не пострадал.