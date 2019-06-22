Вашингтон, 22 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Американский производитель электронных устройств Intel планирует снизить цены на процессоры для настольных компьютеров восьмого и девятого поколений на 10−15%. Об этом сообщает тайваньская газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Intel

По данным издания, американская компания уведомила о предстоящем снижении цен партнёров-производителей материнских плат. Предполагается, что снижение цен позволит процессорам Intel семейств Core i7 и i9 успешнее конкурировать с процессорами Ryzen от компании AMD.

Напомним, 7 июля начнутся продажи процессоров Ryzen третьего поколения — Ryzen 9 3900X 12/24, Ryzen 7 3800X 8/16, Ryzen 7 3700X 8/16, Ryzen 5 3600X 6/12 и Ryzen 5 3600 6/12.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года компания Intel поставила 15,8 млн полупроводниковых устройств, став мировым лидером по этому показателю.