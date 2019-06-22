Вашингтон, 22 июня, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Легендарный музыкант, фронтмен популярной ро-группы The Rolling Stones Мик Джагер впервые вышел на сцену после перенесенной операции на сердце, об этом 21 июня сообщает издание Deadline.

Jerzy Bednarski Мик Джаггер

Музыкант вместе со своим коллективом отправился в тур по США и Канаде, где артисты дадут 17 концертов. Первое выступление состоялось 21 июня, само турне продлится до конца августа.

Напомним, 75-летний Мик Джагер перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана, по словам звезды рок-музыки, его самочувствие хорошее и он много репетирует в последнее время.