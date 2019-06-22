Лондон, 22 июня, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии Фабиан Делф может уйти из команды, сообщает 22 июня Daily Mail.

Vilnietis Фабиан Делф

Согласно данных издания, 29-летний игрок покинет манчестерский клуб в случае если в стан горожан придет полузащитник мадридского «Атлетико» Родри. С приходом нового футболиста игровое время Делфа уменьшится, что может повлиять на решение футболиста о переходе в другую команду.

Отметим, Фабиан Делф играет в «МС» с 2015 года и в минувшем сезоне сыграл в 11 матчей и сделал в них одну результативную передачу. В национальной сборной выступает с 2014 года.