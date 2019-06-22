Красноярск, 22 июня, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В Красноярске 22 июня, в День памяти и скорби, на Мемориале Победы прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, красноярцы отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вадим Кофман, krskstate.ru День памяти и скорби, Красноярск

В мероприятии приняли участие первые лица края и Красноярска, депутаты, члены совета Гражданской ассамблеи, представители краевых ветеранских организаций, военнослужащие, студенты и школьники.

Память погибших почтили минутой молчания и троекратным ружейным салютом.

Напомним, по данным краевого правительства, за время войны на фронте побывали 455 тысяч человек. Из них не вернулись домой 168 тысяч. В Красноярском крае было сформировано около 40 воинских формирований, в том числе 119-я стрелковая бригада, первой в регионе ушедшая на фронт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, проходят и в других регионах страны. Например, в Забайкалье провели митинг, в Твери зажгли «Свечу Памяти», а калужане отправились в автопробег.

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