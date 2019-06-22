Кальяри, Италия, 22 июня, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Защитник веронского футбольного клуба итальянской серии А «Кьево» Фабрицио Каччаторе перешел в команду «Кальяри», сообщает 22 июня пресс-служба клуба из Кальяри.

Cagliaricalcio.com Фабрицио Каччаторе

Также сообщается, что соглашение между 32-летним игроком и его новым клубом заключено сроком на один сезон. Другие подробности контракта не разглашаются.

Отметим, в завершившемся сезоне Фабрицио Каччаторе перешел в январе текущего года в «Кальяри», чтобы играть на правах аренды от «Кьево». ОН сыграл за команду в 14 матчах, в которых сделал две результативные передачи.