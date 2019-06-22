Вашингтон, 22 июня, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Известная голливудская актриса Деми Мур снимется в сериале по роману писателя Олдоса Хаксли «О, дивный новый мир», об этом 22 июня сообщает издание Variety.

Деми Мур

Актриса исполнит роль Линды — матери главного героя Джона, за работу над которым возьмется актер Олден Эренрайк.

Выход сериала запланирован на февраль 2020 года, он станет ремейком культового фильма вышедшего в 1998 году, снятого Лесли Либмен и Ларри Уильямсом.

Напомним, роман-антиутопия Олдоса Хаксли повествует о мире будущего, в котором решены многие проблемы и конфликты, наступила определенная стабильность, однако человечество пожертвовало ради этого чем-то большим, в частности незнанием истории отсутствием неприкосновенности в личной жизни.