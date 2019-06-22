Вашингтон, 22 июня, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Робот американского аэрокосмического агентства NASA Astrobee совершил первый испытательный полёт на борту Международной космической станции (МКС). Об этом 21 июня рассказали в пресс-службе NASA.

Nasa.gov Робот Astrobee

Роботы Astrobee представляют собой кубические автономные аппараты, которые могут самостоятельно передвигаться по орбитальной станции с помощью электрических вентиляторов. Роботы оснащены системой видеокамер, которая позволяет им ориентироваться в пространстве благодаря специальному программному обеспечению.

Планируется, что в будущем аппараты такого типа будут использоваться для выполнения некоторых работ на космической станции, например, обследования технического состояния оборудования и проведения инвентаризации.

14 июня один из аппаратов Astrobee — Bumble — совершил первый испытательный полёт по орбитальной станции. Первому самостоятельному вылету предшествовали предполётные испытания, во время которых астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак вручную перемещал робота по станции для калибровки навигационной системы.

Во время испытательного полёта были отработаны простые маневры, которые позволят оценить точность работы навигационной системы. Испытания роботов будут продолжены после обработки полученных результатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля грузовой космический корабль Cygnus доставил на МКС автономных роботов Astrobee, а также зарядную станцию для этих аппаратов.