Чита, 22 июня, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Забайкалье, как и во всех регионах страны, впервые проходит военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, а мероприятии, организованном у братской могилы воинам, погибшим от ран в госпиталях города Читы, присутствовали представители 29-ой общевойсковой армии, военного комиссариата, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Пыхалов, юнармейцы.

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» в Забайкалье

Руководитель Забайкалья Александр Осипов отметил, что 22 июня 1941 года — трагическая дата в истории Отечества.

«За всю историю человечества ни одна страна в мире не испытывала на себе такой чудовищной тяжести человеческих потерь, материальных лишений, тягот и утрат. 78 лет назад фашистские захватчики вторгнись на территорию нашей Родины. Четыре кровопролитных года наша страна шла к Победе, многие защитники Отчества отдали за нее свои жизни. Наш край внес огромный вклад в Великую Победу, 175 тысяч забайкальцев ушли на поля сражений, более 70 тысяч из них не вернулись домой. В этих могилах покоятся бойцы, умершие в забайкальских эвакогоспиталях от ран. И эта горсть земли с могил — важный символ памяти, которая объединяет несколько поколений россиян», — сказал глава региона.

Собранная с могил в солдатские кисеты земля будет с воинскими почестями помещена в гильзы артиллерийских снарядов и установлена в историко-мемориальном комплексе парка «Патриот».

На территории строящего парка «Патриот» в городе Кубинка Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет возведен главный храм вооружённых сил. На территории храмового комплекса создается галерея «Дорога памяти». Почётное место в галерее займёт земля, собранная с воинских захоронений погибших и умерших защитников Отечества в годы войны, расположенных во многих уголках России, в том числе и Забайкальском крае.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на территории края располагалось несколько десятков эвакуационных госпиталей, куда привозили раненых бойцов. В Забайкалье таких захоронений 32. Одно из крупных, где похоронено более трёхсот бойцов Советской Армии, расположено на центральном кладбище города Читы.