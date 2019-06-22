Черкесск, 22 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии в ночь на 22 июня состоялась акция «Свеча Памяти». Она посвящена 78-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. Сотни жителей республики собрались с портретами своих родных, погибших в годы войны, у мемориала «Огонь Вечной славы» в городе Черкесске.

Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня.

В акции приняли участие учащиеся школ и студенты, воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодёжи, сотрудники Рогвардии, жители республики. Сотни огней озарили место проведения акции. Они напомнили всем участникам о миллионах жертв войны.

Мэрия города организовала в эту ночь демонстрацию фильмов о войне. Показ проходил в летнем кинотеатре. В парке у костра до рассвета вспоминали тяжелые трагические для всей России дни. Ближе к утру началось факельное шествие. Утром 22 июня школьники заступили на почетную вахту у Вечного огня, а юнармейцы спустили в реку Кубань венки и цветы в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 10:00 в парке Победы начнется митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей органов власти, общественности, жителей республики. В этот скорбный день также состоится патриотическая акция «Горсть памяти». С памятника погибшим защитникам Карачаево-Черкнесии возьмут горсть земли. В специальном контейнере («солдатском кисете») ее заложат в гильзу артиллерийского снаряда. Собранные со всей страны гильзы установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил РФ, который будет открыт в парке «Патриот» в Подмосковье.