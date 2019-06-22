Киев, 22 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Леонид Кравчук обозначил одну из главных проблем команды нового президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

Леонид Кравчук

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. Им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору», — сказал Кравчук.

Он добавил, что Зеленский не должен позволять своим подчинённым высказываться якобы от своего лица. Кравчук напомнил, что в его администрации с народом мог говорить только он сам или его пресс-секретарь.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — пояснил свои претензии Кравчук.

Экс-президент считает, что при президентах Леониде Кучме и Петре Порошенко были примерно такие же проблемы с людьми из администрации, которые транслировали разные позиции и выдавали их за позиции главы государства.

Также Кравчук прокомментировал заявление Зеленского, что ему «трудно работать» в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве. Экс-президент посоветовал новому президенту спуститься в шахту и поработать там.