Манчестер, Великобритания, 22 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Португальский защитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Жоау Канселу близок к переходу в команду английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», сообщает 22 июня La Gazzetta Dello Sport.

Forzajuve.ru Жоау Канселу

По информации источника, руководство манчестерского клуб уже согласовало с 25-летним футболистом условия его личного контракта. Соглашение будет рассчитано на пять лет с зарплатой игрока 5 млн евро за один сезон.

Также известно, что туринский клуб хочет 60 млн евро за трансфер игрока, однако «МС» предлагает только 50 млн. При этом английский клуб мог бы компенсировать эту разницу «Ювентусу» разными бонусами.

Отметим, в минувшем сезоне Жоау Канселу сыграл за «Ювентус» в 25 матчах и отметился в них 1 голом и 5 результативными передачами.