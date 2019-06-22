Тбилиси, 22 июня, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Жители столицы Грузии, работающие в туристической отрасли, крайне расстроены решением властей Российской Федерации о приостановке авиасообщения с Грузией и вывозе всех граждан России из этой страны. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Туристический сезон в Грузии как раз начался и в стране сейчас находятся 5−7 тыс. организованных туристов из России и ещё в два-три раза больше самостоятельных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Грузии активисты прозападной оппозиции совершили нападение на официальную российскую делегацию, которая прибыла в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. После этого в Тбилиси начались акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Протестующие быстро перешли к политическим требованиям отставки действующего правительства.

После этого президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». В этом указе сказано, что авиасообщение с Грузией приостанавливается с 8 июля. Все граждане России должны быть вывезены с территории Грузии.

В Тбилиси восприняли эту новость с сожалением. Местные жители, занятые в туристическом бизнесе, отмечают, что в страну приезжает большое количество туристов из России. Их отсутствие обязательно скажется на экономических показателях отрасли.