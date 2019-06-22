Махачкала, 22 июня, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Состояние здоровья главы Дагестана Владимира Васильева улучшилось, политик идёт на поправку. Об этом 22 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил замначальника управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Юрий Гамзатов.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Васильев

Напомним, 16 июня пресс-служба Васильева сообщила, что он отправился в Москву для прохождения курса лечения. Отмечалось, что госпитализация в одну из столичных клиник вызвана восполнением лёгких. На время его отсутствия обязанности руководителя региона возложены на премьер-министра республики Артема Здунова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в начале октября 2017 года. На этом посту он сменил отправленного в отставку Рамазана Абдулатипова. Спустя почти год, в сентябре 2018 года, Васильев парламентом Дагестана был избран руководителем республики. В свои 69 лет Васильев является старейшиной губернаторского корпуса России.

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