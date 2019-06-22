Москва, 22 июня, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в субботу, 22 июня, поднимется до 33 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

Согласно прогнозу, днём столбики термометров в столице покажут +31…+33°C, по области ожидается +28…+33°C.

При этом синоптики обещают переменную облачность, юго-западный и западный ветер скоростью 5−10 метров в секунду. Местами возможны кратковременные дожди с грозами, при этом порывы ветра могут усиливаться до 12−17 метров в секунду.

Предстоящей ночью в Москве ожидается +16…+18°C, по области +13…+18°C. Местами продолжатся дожди и грозы.