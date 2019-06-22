Москва, 22 июня, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости. С ними можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Андрей Грук ИА Красная Весна Руины оборонительных казарм на фоне Главного монумента. Брестская крепость

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор её защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — говорится в сообщении.

До настоящего времени уникальные документы хранились в фондах Центрального архива Министерства обороны. Среди обнародованного ведомством — наградные листы, а также свидетельства защитников крепости об обстоятельствах гибели их сослуживцев.