Люберцы, Московская область, 22 июня, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Сразу три ДТП произошло на небольшом участке Новорязанского шоссе в Подмосковье в ночь на 22 июня, передает 22 июня РИА Новости.

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Как сообщается, в общей сложности 13 автомобилей столкнулись под Люберцами на участке шоссе в сторону из Москвы.

В первом ДТП столкнулись не менее восемь машин, включая три грузовика и микроавтобус, который врезался в отбойник. На расстоянии около двух сотен метров столкнулись еще два автомобиля, один из которых — такси. Далее произошло столкновение трех легковых машин.

По информации агентства, на место прибыла скорая помощь, сотрудников ГИБДД пока нет. Информация о возможных пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.