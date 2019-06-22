Венеция, Италия, 22 июня, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Полиция Венеции задержала двух британцев за прогулки по исторической части города с велосипедами, сообщает пресс-служба местной полиции.

(сс) Dimitris Kamaras Церковь Сан-Симеоне Пикколо. Венеция

Сообщается, что два гражданина Великобритании с голыми торсами прогуливались возле церкви Сан-Симеоне Пикколо, в руках у них были велосипеды. Полицейские попросили туристов надеть рубашки и предъявить документы, а также предупредили о запрете на велосипеды в исторической части города. В ответ британцы начали ругаться с полицейскими, а затем попытались скрыться с места происшествия.

Сотрудникам полиции удалось задержать туристов. У одного из них при обыске был обнаружен кинжал, прикрепленный к велосипедной раме. Британцев признали виновными в сопротивлении полиции и приговорили к штрафу за неподобающее поведение. Штраф за хождение с голым торсом составил 250 евро, а за велосипед — 100. Также туриста, у которого был обнаружен кинжал, оштрафовали за незаконное ношение холодного оружия.