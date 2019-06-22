Москва, 22 июня, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Российские туроператоры предложат своим клиентам, купившим туры в Грузию, альтернативные направления отдыха. Об этом сообщил агентству «Москва» директор Ассоциации туроператоров выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

«С теми туристами, которые приобрели туры на перспективу в Грузию, будут работать туроператоры с целью переориентации их на другие направления», — сказал он.

Осауленко отметил, что на туристическом рынке представлено множество аналогичных направлений. При этом он затруднился сказать, будут ли туроператоры требовать доплаты в случае замены туров на более дорогие места отдыха.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке с 8 июля авиасообщение с Грузией. К этому времени все организованные туристы должны быть вывезены с территории Грузии.

Решение о приостановке авиасообщения было принято после нападения в Тбилиси на официальную делегацию из России, прибывшую в Грузию для участия в Межпарламентской ассамблее православия.