Санкт-Петербург, 22 июня, 2019, 04:19 — ИА Регнум. В результате грозы возникли задержки с движением электропоездов на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ОЖД.

Гроза в городе

Сообщается, что из-за грозы пропало напряжение в контактной сети железной дороги. В результате происшествия возникли задержки в движении электричек из Санкт-Петербурга к станциям Павловск, Поселок, Оредеж, Новолисино. Отмечается, что задержки составляли около 30 минут. Позднее неисправность устранили и движение электропоездов возобновилось в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении пригородных электропоездов. Отмечалось, что сбой произошел по техническим причинам и пригородные поезда в тот день следовали с увеличенным интервалом.