Бразилиа, 22 июня, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.

(сс) Patrick-br Добыча нефти компанией Petrobras

Представитель Petrobras сообщил, что компания согласилась выплатить указанную судом сумму для освобождения ряда своих активов, ранее замороженных голландским судом, чтобы склонить компанию к выплате. Он подчеркнул, что выплата еще не означает прекращение судебных разбирательств и компания продолжит отстаивать свои интересы в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года международный арбитражный суд наложил на бразильскую нефтяную компанию Petrobras штраф в размере $622 млн за нарушение контракта с Vangate Drilling. Судебное разбирательство проходило на фоне коррупционного скандала в Бразилии, в котором фигурировал ряд топ-менеджеров компании Petrobras.