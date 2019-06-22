Нью-Йорк, США, 22 июня, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Адвокаты российской гражданки Богданы Осиповой, осужденной в США за вывоз своих детей в России, подали апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщила ТАСС одна из организаторов группы поддержки Осиповой Надежда Никонорова.

Ребенок

Она уточнила, что апелляционная жалоба фактически является уведомлением о том, что вскоре адвокаты намерены подать саму апелляцию и обжаловать приговор суда. В соответствии с процедурами американской судебной системы апелляция будет подана вместе с расшифровкой последнего судебного заседания, на котором был вынесен окончательный приговор.

Сообщается, что адвокаты рассчитывают получить решение суда о готовности рассмотреть апелляцию в середине августа.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня федеральный суд города Уичито в американском штате Канзас приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за «похищение» и вывоз за пределы США своей дочери от бывшего мужа, американца Брайана Мобли, без его согласия. По решению американского суда девочка должна была жить с отцом после развода.

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