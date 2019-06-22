Пекин, 22 июня, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei подала судебный иск против министерства торговли США с требованием вернуть изъятое оборудование, сообщает агентство Reuters.

Максим Додонов ИА Красная Весна Коммутатор

В иске говорится, что Huawei отправила из Китая для лаборатории в Калифорнии оборудование, включая сервер и коммутатор. После того, как необходимые исследования были проведены в лаборатории, его отправили обратно в Китай. Однако оборудование не дошло до адресата, так как было конфисковано американскими властями на Аляске и удерживается до сих пор.

Читайте также: В Huawei заявили, что компания справится с последствиями санкций США

Huawei утверждает, что для этого оборудования не требовалось лицензирование, так как оно не попадает под категорию контролируемого оборудования. В своем иске компания требует вернуть изъятое оборудование или же объяснить причину конфискации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США внесло в санкционный список еще пять китайских организаций — Higon, Sugon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, а также Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Согласно ограничениям, этим компаниям запретят поставлять американские товары и услуги.