Мехико, 22 июня, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Мексика завершила развертывание шеститысячной группировки Национальной гвардии на южной границе для сдерживания нелегальных мигрантов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление мексиканского правительства.

Jonathan McIntosh Знак, предупреждающий о мигрантах перебегающих дорогу

Источник агентства также сообщил, что крупных частей Национальной гвардии Мексики в районе границы не наблюдается. Это обусловлено большой протяженностью южной границы, составляющей около одной тысячи километров, что вынуждает мексиканских нацгвардейцев рассредоточиться. Также отдельные части нацгвардии были отправлены в ряд районов, чтобы отлавливать контрабандистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика отправила к южной границе около шести тысяч служащих Национальной гвардии для сдерживания потоков нелегальных мигрантов. Это является одним из условий соглашения между Мексикой и США по борьбе с мигрантами.