Москва, 22 июня, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево»

В частности, отменены рейсы в Минск, Ригу, Хельсинки, Вильнюс, Прагу и обратно. Также отменены внутренние рейсы в Саратов, Уфу, Нижний Новгород, Ставрополь, Челябинск, Казань, Пермь, Волгоград и обратно.

Кроме этого, перенесено время вылетов в «Шереметьево» рейсов из Тбилиси, Вены, Штутгарта, Екатеринбурга, Волгограда.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 22 июня из-за дождя.