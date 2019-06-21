Никосия, 22 июня, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался на 73-м году жизни, сообщает кипрское правительственное бюро печати и информации.

(сс) Richter Frank-Jurgen Димитрис Христофиас

Сообщается, что незадолго до кончины Христофиас испытывал проблемы со здоровьем. В частности, его госпитализировали 18 мая из-за проблем с дыхательной системой, в его лечении принимали участие иностранные специалисты. Соболезнования в связи с кончиной политика высказал действующий президент Кипра Никос Анастасиадис.

Димитрис Христофиас занимал пост президента Кипра с 2008 по 2013 годы. До этого он семь лет являлся лидером кипрского парламента. В 2010 году Христофиас был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отношений между Кипром и Россией.