Амстердам, 22 июня, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Два легких самолета Piper Club, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над Нидерландами, сообщает портал Dutch News.

Vliegendmuseumseppe.nl Самолет из коллекции музея Vliegen Museum Seppe

Сообщается, что самолеты входили в парк музея Vliegen Museum Seppe. Они вылетели с аэропорта Бреда для группового полета. В ходе полета самолеты столкнулись в воздухе. Как отмечает агентство ANP, один из самолетов после столкновения разбился, экипажу другого самолета удалось посадить воздушное судно. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Бельгии на трассу Е40 упал туристический легкомоторный самолет. В результате произошедшего пострадали два человека, они получили легкие травмы.