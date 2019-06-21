Ивано-Франковск, Украина, 22 июня, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате удара молнии 21 июня в Ивано-Франковкой области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Максим Воробьев. Дуб, раздробленный молнией. 1842

По информации ведомства, инцидент произошёл в населённом пункте Беньковцы. Молния ударила в остановку общественного транспорта, состоящую из металлических конструкций, на которой находились пять человек. В результате погибли трое мужчин, две женщины были госпитализированы.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предварительно квалифицированное по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство». Полиция в настоящее время проверяет все обстоятельства инцидента.