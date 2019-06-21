При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали пять человек
Филадельфия, США, 22 июня, 2019, 01:05 — ИА Регнум. По меньшей мере пять рабочих пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Пенсильвания. Об этомсообщает местное издание The Philadelphia Inquirer.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные
ЧП произошло 21 июня на предприятии Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, принадлежащем нефтяной компании Sunoco.
По свидетельствам очевидцев, возгоранию предшествовали несколько взрывов. Пожар не удаётся ликвидировать до настоящего времени.
Согласно заявлению местных властей, уровень загрязнения воздуха в прилегающем районе на данный момент не превышает нормы. Эвакуация местных пока не объявлялась. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.