Вашингтон, 22 июня, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима односторонних санкции против Северной Кореи. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт об ограничительных мерах Вашингтона в отношении Пхеньяна, введённых целым рядом президентских указов в период с 2008 по 2017 годы.

В распространённом заявлении Дональда Трампа отмечается, что действия и политика властей КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов. В связи с этим принято решение о продлении режима санкций ещё на один год.