Вашингтон, 22 июня, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.

Chief National Guard Bureau Марк Эспер

Источники телеканала утверждают, что Эспер уже готовит соответствующие документы, а сам Трамп попросил своих соратников поддержать выбранную им кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан ушел в отставку, на его место Трамп назначил министра сухопутных войск Марка Эспера. Позднее сообщалось, что в ближайшее время Эспер примет участие в саммите министров обороны стран НАТО, который пройдет в Брюсселе.